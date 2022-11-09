Пекин, 9 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Разрешение конфликта на территории б. УССР — это не то, к чему на самом деле стремятся Соединённые Штаты. Вашингтон, напротив, не хочет, чтобы он быстро закончился. Такое мнение высказали авторы публикации в китайском издании Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Для России, [Киева], а также Европы, чем дольше длится кризис, тем более пагубно для них; в то время как для Вашингтона, чем дольше длится конфликт, тем в более выгодном положении он будет находиться», — отмечается в статье.

Несмотря на то, что экономика и энергоснабжение европейских стран сильно пострадали от продолжающегося кризиса, они вынуждены предоставлять киевскому режиму большие объёмы военной и финансовой помощи.

«Это то, чего хочет добиться Вашингтон — использовать [Киев] в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и Европу; и на фоне всего этого процесса США просто платят небольшую цену», — пишет издание.

Обозреватели считают, что публикация о сокращении объёмов поддержки киевского режима республиканцами сделана намеренно перед промежуточными выборами в США. Конечная цель Вашингтона, по мнению издания, заключается в том, чтобы конфликт длился бесконечно.

Читайте также: В США назвали единственный способ завершить кризис в б. УССР

«Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру», — уверены авторы публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что с большой долей вероятности после промежуточных выборов в Конгресс США поддержка Киева со стороны американских законодателей сохранится. При этом он не исключил роста числа голосов, «которые задаются вопросами», но их, по его словам, по-прежнему будет отчётливое меньшинство.

Ранее по теме: В США оценили вероятность поддержки Киева после выборов в Конгресс