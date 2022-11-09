Улан-Удэ, , 13:15 — REGNUM Возвращение в школьную программу начальной военной подготовки необходимо не только с позиции нынешней ситуации в СВО. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов.

Уроки НВП в советской школе, 1970 Sovietmuseum.ru

Эксперт напомнил, что НВП было в школьной программе в советское время.

«Подростков обучали не ложным, но важным вещам. Главное, с ранних лет школьники морально готовились к службе в армии. Сегодняшние дети не имеют никакого об этом представления!» — подчеркнул он.

Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил журналистам, что курс по начальной военной подготовке появится в школах со следующего учебного года.

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