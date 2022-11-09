Красноярск, 9 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Двое подростков из Красноярского края награждены медалями «За проявленное мужество». Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

13-летний Данила К. из посёлка Курагино совершил геройский поступок летом 2022 года. Во время купания в реке Туба его двоюродный брат начал тонуть и ушёл под воду. Мальчик бросился на помощь и вытащил брата на берег. С помощью проходившей мимо женщины он оказал ребёнку первую доврачебную помощь.

По словам юного героя, сначала он запаниковал, а затем вспомнил, что нужно делать в таких ситуациях.

«Схватил его за шею, сделал «воздушную подушку» и выплыл к берегу. Сделал дыхание «рот в рот», а потом приехала скорая помощь», — вспоминает Данила К.

Ещё один юный герой из Красноярского края — 12-летний Ярослав Б. из деревни Тургужан Ужурского района. Он уже получил медаль из рук председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В конце июня 2022 года Ярослав Б. спас шестилетнего мальчика, на которого напала собака. Он оттащил агрессивного пса от ребёнка.

По словам губернатора края Александра Усса, весь регион гордится юными земляками. «Глядя на этих парней, понимаешь: подвиг не знает возраста. Эти ребята — настоящие герои, которым не страшно доверить будущее края, страны», — отметил Усс.

Напомним, специальной медалью Совфеда в 2022 году награждаются юные герои из более 50 регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Самому младшему герою всего пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17-летнего подростка, который помог задержать подозреваемого в грабеже, наградили в Уфе.

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