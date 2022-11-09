Кишинёв, 9 ноября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Молдавии родительское сообщество выступило против гей-пропаганды в школах страны. Соответствующая петиция 9 ноября была размещена на сайте petitieonline.com.

Thedailybeast.com Бойскаут с флагом ЛГБТ-сообщества

«Мы, нижеподписавшиеся родители, крайне обеспокоены появившейся информацией о начале кампании «ЛГБТ-дети в вашей школе» и заявляем следующее. Мы считаем недопустимым облагораживание принципов, продвигаемых так называемым ЛГБТ сообществом, конечной целью которых является растление несовершеннолетних и, как результат, нормализация нетрадиционных отношений в обществе», — говорится в документе.

Авторы петиции отметили, что организаторы гей-кампании заявляют, что их акция направлена на защиту прав детей-ЛГБТ. Между тем Молдавия с декабря 1990 года присоединилась к Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН, где в том числе говорится, что все дети должны быть защищены от дискриминации.

Родители заявляют, что считают программу ЛГБТ-активистов скрытой пропагандой их «специфической» культуры среди детей и попыткой направить их психику в «нужное» русло. На момент написания новости петицию подписали более 570 человек.

Напомним, программу «ЛГБТ-дети в вашей школе» в Молдавии запустили 7 ноября при поддержке Нидерландов. В миноборнауки Молдавии заявили, что с ведомством мероприятие не было согласовано.