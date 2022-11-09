Благовещенск, 9 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности руководителя министерства финансов Амурской области Татьяна Мирофанова утверждена в должности. Она возглавила ведомство с 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В подразделения минфина области Татьяна Мирофанова работала более 20 лет. Обязанности руководителя ведомства она исполняла с 3 августа.

Ранее министерство возглавляла Вера Артемьева, которая уволилась в апреле. После неё обязанности министра исполнял ранее работавший первым заместителем Владимир Сологуб.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте из администрации столицы Приамурья освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Благовещенска Игорь Берлинский.