Брюссель, , 12:41 — REGNUM Следующий саммит Североатлантического альянса (НАТО) состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года. Об этом 9 ноября рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что для России не имеет значения, кто сменит Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса.