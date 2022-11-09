Орск, Оренбургская область, 9 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области на территории Советского района города Орска выявлен случай бешенства кошки. Объявлен карантин.

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Ограничительные меры действуют в зоне пересечения улиц Декабристов и Радищева радиусом 700 метров. Указ о введении карантина на 60 дней опубликован на площадке интернет-портала правовой информации.

По данным минсельхоза, больную кошку на улице подкармливала горожанка. Животное оцарапало женщину. Впоследствии кошка умерла. В клинике ветеринары выявили у животного бешенство.

Стоит отметить, в октябре карантин ввели в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района и Сорочинске.