Москва, 9 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором показано, как Филлип Киркоров во время очередного концерта в Казахстане ударил по лицу букетом цветов человека, сидевшего в зале. Ролик был опубликован 9 ноября в телеграм-канале «НеМалахов».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

Изначально пользователи решили, что Киркоров «набросился» на поклонника, но позже представители исполнителя сообщили журналистам, что он поступил так с одним из членов своей команды. Они пояснили, что мужчина не подпускал поклонниц к певцу, из-за чего они вынуждены были фотографировать его издалека. Это разозлило Киркорова.

Напомним, ранее Филипп Киркоров во время концерта в Узбекистане резко высказался в адрес Наргиз Закировой, которой на 50 лет запретили въезд в Россию. Певец предложил ей посмотреться в зеркало.