Тамбов, 9 ноября 2022, 16:17 — REGNUM Многопрофильное отделение реабилитации открылось в Тамбовской областной клинической больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.
Новая медслужба займётся восстановлением пациентов после инсультов, инфарктов, операций на позвоночнике, тяжёлых форм коронавируса и других заболеваний. Оборудование для отделения реабилитации закупили по нацпроекту «Здравоохранение», это 42 единицы на 32 млн рублей.
В основе работы отделения заложен мультидисциплинарный подход, где с каждым пациентом работает бригада узконаправленных специалистов. В программе реабилитации также применяется физиотерапия, массаж и лечебная физкультура.
К 2025 году реабилитационные койки планируется открыть во всех межрайонных сердечно-сосудистых центрах.