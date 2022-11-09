Тамбов, , 16:17 — REGNUM Многопрофильное отделение реабилитации открылось в Тамбовской областной клинической больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Процедуры в отделении реабилитации Александр Погожев © ИА REGNUM

Новая медслужба займётся восстановлением пациентов после инсультов, инфарктов, операций на позвоночнике, тяжёлых форм коронавируса и других заболеваний. Оборудование для отделения реабилитации закупили по нацпроекту «Здравоохранение», это 42 единицы на 32 млн рублей.

В основе работы отделения заложен мультидисциплинарный подход, где с каждым пациентом работает бригада узконаправленных специалистов. В программе реабилитации также применяется физиотерапия, массаж и лечебная физкультура.

«К нам попала парализованная женщина после инсульта. Она даже не могла повернуться на кровати на другой бок без посторонней помощи. А через пять дней уже самостоятельно садится, с посторонней помощью может даже стоять. Мы надеемся, что она вернется к обычной жизни, сможет ходить и полностью себя обслуживать», — расказал заведующий реабилитационным отделением Алексей Сажнев.

К 2025 году реабилитационные койки планируется открыть во всех межрайонных сердечно-сосудистых центрах.