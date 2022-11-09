Петропавловск-Камчатский, 9 ноября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Власти Камчатки приняли решение увеличить стипендии студентам, которые проходят целевое обучение в медицинских вузах страны. Её максимальный размер составит 12,8 тыс. рублей и зависит от успеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

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Ранее все студенты-целевики с Камчатки в медицинских вузах получали стипендию в 3 тыс. рублей независимо от успеваемость. Теперь отличникам будут платить максимальную стипендию в сумме 12,8 тыс. рублей. Те, кто учатся на 4 и 5 получат 6,4 тыс. рублей в месяц, остальные — по 3,2 тыс. рублей.

«Мы надеемся, что это создаст дополнительную мотивацию для ребят и позволит привлечь в медицинские вузы страны как можно больше камчатских выпускников для того, чтобы они смогли вернуться на Камчатку и продолжить свою профессиональную деятельность на территории края», — рассказал начальник отдела правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Камчатки Сергей Будников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 1 января 2023 года будут увеличены компенсации за наём жилья медикам, которые переехали в край из других регионов. Максимальная сумма выплат составит 20 тыс. рублей.