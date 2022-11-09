Посёлок Репино, Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Неизвестные злоумышленники ограбили частный дом генерального директора мебельной фабрики в коттеджном поселке Репино Курортного района Санкт-Петербурга. Добычей преступников стали более 37 млн рублей, сообщили 9 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

С заявлением об ограблении 8 ноября в полицию обратился 60-летний гендиректор мебельной фабрики. Потерпевший рассказал, что пока его не было дома, кто-то проник в коттедж, отжав балконную дверь.

«Домушник» вскрыл сейф, из которого похитил 300 тыс. долларов США, 90 тыс. евро, 500 тыс. рублей, 80 золотых монет, ювелирные изделия и золотые часы. Общий ущерб составил 37 167 800 рублей», — рассказали в пресс-службе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.