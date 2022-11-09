Джакарта, , 12:41 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит столицу Камбоджи Пномпень для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

«Джоко Видодо отправился в Камбоджу для участия в саммите АСЕАН», — подтвердили в секретариате президента Индонезии.

Саммит АСЕАН состоится 10–13 ноября 2022 года. Одним из пунктов повестки дня встречи станет переход председательства в АСЕАН из Камбоджи в Индонезию. Джакарта будет председательствовать в АСЕАН до конца 2023 года. Индонезия уже в четвертый раз возглавляет Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

После саммита АСЕАН президент Индонезии вернется на Бали, где 15–16 ноября состоится саммит «Большой двадцатки», а затем вылетит в Бангкок (Таиланд) для участия в саммите АТЭС 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, американская актриса Энн Хэтэуэй примет участие в саммите «Деловой двадцатки» (B20) на Бали 13–14 ноября 2022 года.

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