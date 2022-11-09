Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Согласно обновленному прогнозу от Статистического управления, инфляция в Швеции превысит 11%. Об этом сообщает новостное агентство TT.

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По данным управления, одним из факторов, стимулирующих такое развитие, являются высокие цены на электроэнергию, но цены по многим позициям также растут.

По мнению экономистов Статистического управления Швеции, инфляционный пик в стране ожидается в начале 2023 года.

В то же время отмечается, что безработица в Швеции вырастет с 7,4% до 8,2%. Согласно прогнозу, она стабилизируется где-то в 2024 году.

Ранее министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) предупредила, что в 2023 году Швеция войдет в состояние рецессии.