Херсон, 9 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Более 217,5 тысячи жителей Херсонской области получают пенсии. Данные 9 ноября в телеграм-канале опубликовала заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

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«217 519 человек, проживающих на территории Херсонской области, получают пенсии», — уточнила она.

Отметим, что в Херсонской области открыта горячая линия регионального отделения Пенсионного фонда России — она действует по номеру +79 901 222 042.