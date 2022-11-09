Грозный, 9 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Командир чеченского отряда «Ахмат» Апты Алаудинов прокомментировал свое назначение заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР. По его словам, этот статус для него — лишь новая задача, которую он исполняет как член команды первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, никаких выгод от этого Алаудинов не ждет.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

«Больше ответственности, чем быть членом команды Кадырова, я вряд ли найду. Для меня самая большая ответственность — как раз это и есть. Быть командиром спецназа, членом команды Кадырова — это очень большая ответственность. <…> Ничего мне этот статус больше не прибавил и не отнял», — заявил Алаудинов в интервью Первому каналу.

Напомним, Апты Алаудинов — Герой России, Герой ЛНР, помощник главы Чечни по силовому блоку, с начала спецоперации руководит чеченскими подразделениями «Ахмат». Кроме того, он был секретарем Совбеза Чечни, но после назначения замкомандующим армейского корпуса в ЛНР был освобожден от должности по собственному желанию.