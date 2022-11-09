Москва, , 12:35 — REGNUM Национальный проект «Культура» по кассовому исполнению реализован на 99,9%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

Ольга Любимова © Пресс-служба Минкультуры

«Как следствие национальный проект «Культура» — в числе лидеров по кассовому исполнению среди всех национальных проектов», — сказала Любимова.

Уровень достижения — 99,9%, сказала министр.

«Нацпроект — это живой организм, он трансформируется, расширяется», — добавила она.