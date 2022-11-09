Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Редакция шведской газеты SvD положительно оценивает поездку премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона (Умеренные) в Турцию. Однако на пути Швеции в НАТО Турция может выдвинуть дополнительные требования.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Особенно благоприятной для Швеции складывается ситуация после того, как советник президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун не упомянул экстрадицию некоторых лиц в качестве абсолютного требования для вступления Швеции в НАТО, когда он писал статью для шведской прессы.

Благодаря этому поездка Кристерссона в Анкару началась хорошо, считает редакция SvD. Президент Турции сказал, что надеется на успех на следующей встрече в Стокгольме. Однако в течение месяца, предшествующего встрече, Турция может продолжать выдвигать требования.

«Вопрос сейчас в том, насколько шведское правительство готово продолжать идти по этому пути», — говорится в статье.