Турция может выдвинуть Швеции новые требования — SvD
Стокгольм, 9 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Редакция шведской газеты SvD положительно оценивает поездку премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона (Умеренные) в Турцию. Однако на пути Швеции в НАТО Турция может выдвинуть дополнительные требования.
Особенно благоприятной для Швеции складывается ситуация после того, как советник президента Турции Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун не упомянул экстрадицию некоторых лиц в качестве абсолютного требования для вступления Швеции в НАТО, когда он писал статью для шведской прессы.
Благодаря этому поездка Кристерссона в Анкару началась хорошо, считает редакция SvD. Президент Турции сказал, что надеется на успех на следующей встрече в Стокгольме. Однако в течение месяца, предшествующего встрече, Турция может продолжать выдвигать требования.
«Вопрос сейчас в том, насколько шведское правительство готово продолжать идти по этому пути», — говорится в статье.