Москва, , 12:36 — REGNUM Наиболее подходящей сферой для открытия собственного дела жители России считают розничную торговлю, открытие магазина (20%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

Также респондентов привлекают такие сферы, как автомобильный бизнес (13%), производство (11%), сельское хозяйство, салон красоты / косметологические услуги и строительство (по 9%).

Швейное производство и общепит назвали по 6% опрошенных. Образовательные услуги и гостиничный бизнес привлекают ещё по 5%. Сферу информационных технологий назвали 3% граждан.

Опрос по телефону проведён 29 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хотели бы открыть свой бизнес 23% сограждан, это на 8% меньше, чем в 1992 году.

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