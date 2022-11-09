Калининград, 9 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Калининградской области 8 ноября были побиты суточные температурные рекорды, зафиксированные в 1977 году. Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» во «ВКонтакте».

guenter42 Калининград

По данным метеорологов, температура в Калининграде достигла +14 градусов, предыдущий рекорд 1977 года зафиксирован на отметке +13,1 градуса.

Отмечается, что столь значительные потепления вызваны горизонтальным перемещением более прогретых воздушных масс с юга.