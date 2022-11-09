Игринский район, Удмуртия, 9 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Игринский районный суд огласил приговор в отношении 48-летнего жителя Московской области, который признан виновным в совершении двух преступлений по статье об умышленном уничтожение и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершённого путём поджога из хулиганских побуждений. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Поджог

В судебном заседании мужчина признал свою вину в полном объеме, от дачи показаний он отказался. В суде были оглашены показания, которые он давал в ходе предварительного следствия. Тогда он показал, что умысла на уничтожение чужого имущества он не имел, а просто «хотел проверить себя — сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал…».

Учитывая состояние здоровья обвиняемого, наличие у него малолетних детей, что является смягчающим обстоятельством, суд учел также и отягчающие обстоятельства — рецидив преступлений.

Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строго режима и штрафа в размере 2,66 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обвиняемый был учителем и директором дома культуры в Тверской области. В 2013 году он был осужден по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По данным следствия, в период с 1 по 21 мая текущего года мужчина изготовил зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам, которые затем бросил в здание военного комиссариата Игринского и Якшур-Бодьинского районов в поселке Игра. Имущество военкомата в результате пожара было уничтожено.

С момента задержания мужчина был заключен под стражу.

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