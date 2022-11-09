Херсон, 9 ноября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Более 200 киевских боевиков были уничтожены в ходе боевых действий на снигирёвском и беляевском направлениях в ночь с 8 на 9 ноября. Данные со ссылкой на замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова опубликовала администрация Скадовского района.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

По приведённой информации, в ночь с 8 на 9 ноября в ходе боёв на снигирёевском и беляевском направлениях были уничтожены более 200 боевиков из 60-й, 63-й, 35-й и 128-й бригад ВСУ. Уничтожение противника велось артиллерией и с воздуха.

Российские войска в то же время на отдельных направлениях улучшили свое тактическое положение.

Стремоусов подчеркнул, что ВСУ ежедневно несут огромные потери как в живой силе, так и технике, которую в условиях политических изменений в США уже в ближайшее время перестанут поставлять киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов заявил о большом числе англоязычных наёмников и наёмников из Польши в составе ВСУ.