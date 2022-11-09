Чебоксары, 9 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Чувашии корректируют порядок предоставления республиканского материнского капитала. Это касается, в частности, брошенных в роддомах детей. Кроме того, ужесточаются условия выплат маткапитала на получение образования у предпринимателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки поддержаны 9 ноября на заседании регионального правительства.

ИА REGNUM Материнский капитал

Изменения вносятся в региональный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В республике ссылаются на приведение положений закона в соответствии с федеральными изменениями.

«Проектом предлагается установить, что при возникновении права на республиканский материнский семейный капитал не учитываются дети, оставленные в родильном доме или иной медицинской организации, и дети, в отношении которых имеется письменное согласие матери на их усыновление», — пояснила заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Лариса Арсентьева .

Также проектом предлагается установить возможность направления маткапитала на получение образования ребёнком у индивидуальных предпринимателей, которые оказывают данные услуги в соответствии с федеральным законом и имеют соответствующую лицензию

«Ранее было предусмотрено, что [обучение] только в образовательных организациях», — сказала замглавы минтруда.

По её словам, на 1 ноября в Чувашии средствам республиканского маткапитала распорядились 1738 семей на 107 млн рублей, в том числе 90% семей направили средства на улучшение жилищных условий, 6% — на образование детей, 4% — на единовременную денежную выплату (20 тыс. рублей).

«Я так понимаю, правом покупки автомобиля, если жильём обеспечены, пока таких случаев использования средства маткпитала нет?» — осторожно поинтересовался глава Чувашии Олег Николаев .

«Две семьи [получили]», — бодро рапортовала Лариса Арсентьева.

«А что не говорите? — с облегчением вздохнул руководитель региона. — То есть эта норма тоже сработала. Пусть единицы семей, но тоже есть».

Напомним, что размер регионального маткапитала составляет 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году расширили перечень использования республиканского материнского капитала: жителям дали возможность приобрести на эти средства автомобиль, но только отечественного производства. Также маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.