В Чувашии ужесточают условия выплаты регионального маткапитала
Чебоксары, 9 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Чувашии корректируют порядок предоставления республиканского материнского капитала. Это касается, в частности, брошенных в роддомах детей. Кроме того, ужесточаются условия выплат маткапитала на получение образования у предпринимателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующие поправки поддержаны 9 ноября на заседании регионального правительства.
Изменения вносятся в региональный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В республике ссылаются на приведение положений закона в соответствии с федеральными изменениями.
Также проектом предлагается установить возможность направления маткапитала на получение образования ребёнком у индивидуальных предпринимателей, которые оказывают данные услуги в соответствии с федеральным законом и имеют соответствующую лицензию
По её словам, на 1 ноября в Чувашии средствам республиканского маткапитала распорядились 1738 семей на 107 млн рублей, в том числе 90% семей направили средства на улучшение жилищных условий, 6% — на образование детей, 4% — на единовременную денежную выплату (20 тыс. рублей).
Напомним, что размер регионального маткапитала составляет 150 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году расширили перечень использования республиканского материнского капитала: жителям дали возможность приобрести на эти средства автомобиль, но только отечественного производства. Также маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования детьми и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов.