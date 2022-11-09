Онега, Архангельская область, 9 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Онежский районный суд Архангельской области рассмотрит дело о похищении и избиении беременной женщины, сообщает прокуратура Архангельской области.

Беременная

По данным ведомства, фигуранты — бывший сожитель пострадавшей и его мать — в июне 2022 года силой затащили беременную в квартиру, где насильно удерживали. При этом потерпевшей наносили женщине удары руками и подручными предметами.

«Обвиняемая закрыла входную дверь в квартиру на навесной замок, а также ударила потерпевшую палкой, когда та попыталась выбраться через окно. При этом обвиняемый, нанося удары потерпевшей, сопровождал свои действия угрозами убийством», — рассказали в прокуратуре.

Через некоторое время потерпевшей удалось выбраться из квартиры, где ее удерживали, через другое окно и обратиться в органы полиции. Обвиняемые не признали свою вину.

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