Донецк, , 12:30 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 40 человек личного состава. Об этом 9 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две гаубицы, одну реактивную систему залпового огня «Град», четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также три беспилотника.

«Потери в живой силе противника составили до 40 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель врио главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что большие потери понесли на Херсонском направлении в ходе недавней попытки наступления киевские нацисты.