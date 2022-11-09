Донецк, 9 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 40 человек личного состава. Об этом 9 ноября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Уточняется, что военнослужащие ДНР вместе с военными Вооруженных Сил РФ за сутки уничтожили: две гаубицы, одну реактивную систему залпового огня «Град», четыре танка, пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также три беспилотника.

«Потери в живой силе противника составили до 40 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель врио главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что большие потери понесли на Херсонском направлении в ходе недавней попытки наступления киевские нацисты.