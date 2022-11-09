Вашингтон, 9 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Победу в гонке за кресло губернатора американского штата Флорида одерживает республиканец Рон Десантис, сообщает The Hill.

Gage Skidmore Рон Десантис

В этой гонке он нанес поражение своему оппоненту-демократу Чарли Кристу.

Издание отмечает, что эта победа укрепит все большее влияние Десантиса во Флориде и в современной Республиканской партии.

Десантис выиграл свой первый срок на посту губернатора четыре года назад с одним из самых незначительных перевесов. Однако с тех пор он позиционирует себя как почти непревзойденную политическую силу в своем родном штате, используя свою власть в качестве губернатора для реализации ультраконсервативной программы, благодаря которой он завоевал себе сторонников по всей стране.