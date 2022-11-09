Донецк, 9 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Утром 9 ноября ВСУ обстреливают Донецк, а также Макеевку, Новосёловку и Спартак, сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецк

Используется 155-мм «натовская» артиллерия. По меньшей мере два человека в Киевском районе Донецка получили ранения, написал военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (8 ноября) противник выпустил по территории республики 136 боеприпасов из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Огонь вёлся по семи населённым пунктам ДНР. Два человека погибли, трое получили ранения.