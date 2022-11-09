Степанакерт, , 12:33 — REGNUM День 9 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение Москвой, Баку и Ереваном по итогам войны в Нагорном Карабахе «вписан кровью в историю армянского народа». Об этом заявил армянскому агентству NEWS. am глава МИД Республики Арцах Давид Бабаян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что с одной стороны, эта дата прекращения войны, но с другой стороны, последствия тех событий были «тяжелы и жестоки» и ощущаются до сих пор.

«Более того, Азербайджан после 44-дневной войны стал ещё более агрессивным, ещё наглее, ощущая полную поддержку Турции», — сказал Бабаян.

Глава МИД добавил, что Нагорный Карабах будет «стоять до конца», чтобы найти возможность «повернуть колесо истории».

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