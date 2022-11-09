Тюмень, 9 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Тюменской области на трассе Ялуторовск — Ярково произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, мусоровоза и двух легковых автомобилей. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Фрагмент автобуса без колеса

На данный момент установлено, что причиной массового ДТП стало отвалившееся колесо рейсового автобуса.

«ДТП случилось из-за колеса, отвалившегося от рейсового автобуса и покатившегося по дороге. Колесо повредило автомобиль «Грейт Волл», его водитель затормозил, водитель едущего следом «Киа» также применил торможение, водитель мусоровоза «КАМАЗ» не смог остановить грузовик и въехал в «КИА», — сообщают подробности в пресс-службе тюменской дорожной полиции.

Отмечается, что на четвёртом километре трассы Ялуторовск — Ярково ввели реверсивное движение, которое регулируют сотрудники ГИБДД.