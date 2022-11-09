Ярославль, 9 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров помог главе крестьянского-фермерского хозяйства получить право на грант из государственного бюджета. Об этом сообщает аппарат бизнес-омбудсмена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В 2019 году фермер из Некрасовского района заключил с профильным департаментом Ярославской области соглашение о предоставлении субсидии на создание и развитие хозяйств по программе «Агростартап». Однако спустя два года контрольно-ревизионная инспекция провела проверку и решила, что предприниматель должен вернуть полученные средства обратно в бюджет. Одной из причин такого решения стали недостоверные, по мнению инспекции, сведения, которые мужчина предоставил конкурсной комиссии.

Узнав об этом, глава крестьянско-фермерского хозяйства обратился к бизнес-омбудсмену региона Альфиру Бакирову. В ходе работы над обращением уполномоченный выяснил, что поданные на конкурс документы предпринимателя, как и полагается, были проверены конкурсной комиссией.

«Выявлено, что у него отсутствовала госрегистрация договоров купли-продажи и дарения помещений, участков и техники. Однако к конкурсу нашего заявителя допустили, проставив ноль баллов по данным показателям. Такая возможность порядком проведения конкурса была предусмотрена. Далее предприниматель успешно защитил свой проект и получил грант, который израсходовал по назначению, — приобрёл крупный рогатый скот. Поэтому, на наш взгляд, причинно-следственная связь между предоставлением недостоверных сведений и победой предпринимателя в конкурсе отсутствует, а значит, и грант был получен обоснованно», — считает Альфир Бакиров.

В судебном процессе уполномоченный участвовал в качестве третьего лица. Арбитражный суд Ярославской области встал на сторону предпринимателя и отказал контрольно-ревизионной инспекции в иске в полном объёме. Но в аппарате бизнес-омбудсмена считают, что инспекция, вероятнее всего, будет обжаловать данное решение, а значит, окончательную точку в этом деле ставить пока рано.