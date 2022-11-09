Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Участие в выборах в США, которые состоялись 8 ноября, на разных уровнях приняли свыше 200 человек, которые поддержали заявления бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о фальсификациях итогов президентских выборов 2020 года. Как уточняет агентство Bloomberg, так или иначе отрицали итоги выборов в целом более 225 кандидатов на посты губернаторов, госсекретарей и генеральных прокуроров штатов, а также членов Конгресса США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что некоторые из «отрицателей» политических итогов 2020 года проходят, по всей видимости, в Сенат США. Это Тед Бадд в Северной Каролине, Джей Ди Вэнс в Огайо и Марквейн Маллин в Оклахоме. При этом кандидат в сенат от штата Нью-Гэмпшир Дон Болдук проиграл действующему сенатору-демократу Мэгги Хассан, пишет агентство.

Также среди проигравших, которые ранее не признавали итоги выборов в 2020 году, республиканец Джей Ар Маджевски, пришедший на митинг у Капитолия 6 января 2021 года. В Огайо он потерпел поражение от члена Конгресса США, демократа Марси Каптур.

В Пенсильвании демократ Джош Шапиро побеждает в гонке на пост губернатора республиканца Дага Мастриано, который пытался отменить итоги выборов 2020 года.

Госсекретарь Миннесоты Стив Саймон победил «отрицателя» выборов Кима Крокетта и переизбрался на третий срок. Губернатор-демократ Тони Эверс победил республиканца, который поставил под сомнение законность выборов 2020 года в штате.

Как сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в США, в ходе которых избирались все 435 членов палаты представителей и треть Сената, состоялись 8 ноября. Также в этот день прошли выборы губернаторов в 36 штатах и трёх заморских территориях США.

Согласно оценкам американского политологического ресурса Real Clear Politics, республиканцы уже гарантировали себе 197 мест в палате представителей Конгресса США, демократы — 172. В Сенате республиканцы должны получить не менее 47 мест, демократы — не менее 48.