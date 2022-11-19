Майкоп, 19 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Родители детей тоже занимаются волонтерством. В поддержку национального проекта «Образование», они адресно помогают нуждающимся людям с инвалидностью, малоимущим и многодетным семьям, детям-сиротам и пенсионерам. На счету «тимуровцев» уже много добрых дел.

Спектакль проекта «Доброта в лицах»

К примеру, малыши из трёх детских садов Республики Адыгея вступили в волонтёрские отряды. Их назвали «Добрята». Дети принимают участие в общественно значимых событиях региона в сфере культуры.

В каждом саду по 15–16 активных дошкольников. «Добрята» уже поучаствовали в проекте «Добропосылка. Из дома с любовью» — рисовали картинки для солдат, а ещё помогли с организацией фотозоны для записи видеопосланий от студентов-волонтёров. Малышам в добровольческих начинаниях активно помогают их родители.

«Для нас опыт в образовании отрядов на базе детских садов новый и очень милый. Сердце радуется тому, что волонтёрами культуры хотят стать уже с малых лет. Мы готовы поддерживать подобные инициативы и развивать новые уникальные форматы культурного волонтёрства с маленькими «добрятами». Мне кажется, что с таким поколением нам любые проекты и инициативы по плечу», — рассказала менеджер по работе с сообществом Центра развития волонтёрства в сфере культуры Вера Данилова.

Региональный координатор всероссийского движения в Республике Адыгея Валерия Кухлеева пояснила «Добро. Журналу», что скоро для «добрят» проведут официальный праздник посвящения в «Волонтёров культуры».

«Именно в детском возрасте, в детском саду необходимо прививать ребенку здоровую привычку — быть полезным и важным для своей страны и её граждан. Ребёнок должен понимать, что культура и искусство — это то, что не имеет возраста и границ», — добавила Валерия Кухлеева.

Группа маленьких волонтёров в Кургане помогает детям с ДЦП и людям старшего возраста. Идея родилась после истории с восьмилетним Костей с ДЦП.

«У нас вся семья волонтеров. Мы до этого создали группу для помощи взрослым «Добрый самарянин». В этой группе нас познакомили с мальчиком Костей, у него ДЦП, он живет вдвоем с папой в довольно тяжелых условиях. Мальчик редко на улице бывает. Тогда и подумали — почему бы к нему не сводить детей, познакомить, чтобы у него хотя бы какое-то общение было, чтобы друзья появились? Я свозила к нему свою дочку Вику, мы сняли об этом сюжет и разместили его в детской группе. После этого подумали — почему бы не сделать много-много сюжетов, в которых будут участвовать дети», — пояснила организатор проекта Алина Бызова.

Маленькие волонтеры уже нашли и других подопечных: например, одинокую бабушку Таю, которую не навещают родные. Теперь к ней приходят дети, которых она называет своими внуками. Для «внуков» начали придумывать другие занятия, например, кормить птиц или бездомных животных зимой, проводить флешмобы по уборке мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» в России создана единая информационная система добровольчества, работают центры поддержки и проводятся обучающие курсы.

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