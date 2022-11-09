Саратов, 9 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. С 25 ноября 2022 года в Саратовской области запретили гражданам выходить на лед водоемов. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Запрет вводится для обеспечения безопасности жителей. Он действует два раза в год — осенью во время ледостава на срок, пока лед не обретет достаточную прочность, а также весной — в период таяния до окончания прохождения паводка.

За выход на лед в период действия запрета гражданам грозит административный штраф в размере 2 тыс. рублей.

Запрет не распространяется на проведение спасательных и других неотложных работ.

Ранее ИА REGNUM передавало, в 2022 году сезон навигации для плавания на маломерных судах в Саратовской области заканчивается с 28 ноября.

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