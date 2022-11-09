Рязань, 9 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В ближайшие два года в Рязанской области построят 24 ФАПа, сообщает 9 ноября пресс-служба правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru/ Приём у врача в ФАПе

Новые медучреждения появятся в 15 районах области. В 2023 году планируется построить 13 ФАПов, в 2024 году — 11 фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию.

«Президент РФ поручил серьёзно укрепить систему оказания первичной медпомощи. Тема — крайне актуальная и не раз обсуждалась на встречах с жителями районов области. Развитие системы ФАПов позволит повысить качество и доступность медпомощи всем рязанцам, независимо от места жительства», — отметил губернатор Павел Малков.

На модернизацию первичного звена здравоохранения регион получит 823 млн рублей. Средства заложены в проекте федерального бюджета.