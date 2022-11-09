Воткинск, Удмуртия, , 12:42 — REGNUM Очередная партия гуманитарного груза и посылок от родственников направилась в Вольск, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в социальной сети.

Гуманитарный груз для мобилизованных из Удмуртии пресс-служба администрации Воткинска

В состав груза входят тактические часы, чайники, перчатки, туалетные принадлежности и многие другие предметы, которые необходимы военнослужащим. Также мобилизованным направлены письма со словами поддержки от родных и близких. В посылках родственники передают бойцам теплые вещи и продукты питания.

Мэрия Воткинска выразила благодарность всем жителям города, волонтерам, предпринимателям и организациям, которые принимают участие в формировании гуманитарной помощи для мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, бригада медиков в течение трех дней провела осмотр около 200 мобилизованных граждан Удмуртии, которые находятся в военной части на территории Вольска. По словам замглавы минздрава Удмуртии Марины Петренко, медики зафиксировали несколько случаев ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции) среди мобилизованных. Семь человек были госпитализированы в лазарет медицинского пункта части.

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