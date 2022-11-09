Тегеран, 9 ноября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Иран стремится поддерживать отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Об этом 8 ноября заявил журналистам представитель иранского МИД Нассер Канаани.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Наша принципиальная политика основана на добрососедстве и расширении отношений со всеми соседями, и укрепление связей с соседом не означает, что эти отношения направлены против другого соседа», — сказал Канаани.

При этом он подчеркнул, что Иран против изменений государственных границ в регионе и поддерживает мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном. Тегеран также осуждает «оккупацию» азербайджанских земель и поддерживает их «освобождение».

Напомним, 30 октября министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Амир Абдуллахиан провели телефонные переговоры, на которых обсудили ситуацию в регионе. Перед этим обе страны провели военные учения возле границ.