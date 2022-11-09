Новосибирск, 9 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Тот факт, что более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена, выглядит неслучайным. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Joebiden.com Джо Байден

«Неслучайно, поскольку Байден являет собой пример президента США, который сосредоточил свои усилия на внешнеполитическом направлении, проигнорировав свои весьма масштабные внутренние обязательства. Последнее вызывает фрустрацию у многих американских избирателей, включая электорат Демпартии США, что выливается в протестное голосование на проходящих сегодня в стране промежуточных выборах. Возможно, именно итоги этих выборов станут идентификатором заката карьеры Байдена в качестве президента Соединённых Штатов», — считает Бирюков.

Ранее сообщалось, что около 54% избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, а 46% считают, что его политика «причиняет вред» стране.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что президенту США Джозефу Байдену из-за его постоянных ложных заявлений присуждено звание «Бездонный Пиноккио».

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