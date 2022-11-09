Минск, 9 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, пишут белорусские СМИ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Главы двух государств обсудили по телефону предстоящее заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пойдёт 23 ноября в Ереване.

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