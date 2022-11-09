Киев, , 12:14 — REGNUM В трёх областях на захваченной преступным режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 9 ноября из онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях на территории б. УССР, а также на оккупированной киевским режимом части Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).