Москва, , 12:12 — REGNUM Демократы, сторонники президента США Джо Байдена терпят поражение на выборах в США, констатировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Он назвал три причины происходящего. Первая — экономические проблемы, среди которых «печать» долларов, рост цен и зашкаливающий запредельный госдолг.

Вторая — внутренний раскол.

«Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США, добавил спикер палаты парламента.

Третья причина, по мнению Володина, это кризис власти.

«Двухпартийная система лишь усугубила ситуацию. Недоверие к власти добавили досрочное (от четырёх до 45 дней) и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов», — перечислил он.

По прогнозам Володина, если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США ещё более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, республиканцы по итогам выборов в Палату представителей американского Конгресса получают 219 мест, то есть большинство из 435, и контроль над палатой, демократы могут рассчитывать на 216 мест, прогнозируют в США.

Поездки Нэнси Пелоси на Тайвань и в Армению закончились потерей кресла спикера.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал своей заслугой победу поддержанных им кандидатов на выборах