Махачкала, 9 ноября 2022, 12:28 — REGNUM Дагестан направил партию дополнительной экипировки для призванных из республики земляков. По поручению главы региона Сергея Меликова она доставлена в расположение подразделения мобилизованных из дагестанского отряда специального назначения 102-й бригады Росгвардии, сообщили в администрации руководителя республики.
В списке доставленных вещей 260 комплектов зимней экипировки, специальная военная обувь, спальные мешки, раскладушки, медикаменты и другие необходимые бойцам в быту вещи.
Ранее, как напомнили в пресс-службе, Сергей Меликов предложил перевести организацию помощи землякам на постоянную основу. Необходимые военнослужащим вещи собирают в МЧС. В сборе принимают активное участие представители бизнеса, неравнодушные жители, меценаты.
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