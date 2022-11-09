Тюмень, 9 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Тюменской области подготовили к отправке новую партию груза для мобилизованных земляков. Это дополнительное оборудование и амуниция, приобретённые за счёт средств областного бюджета, отметил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.

Информационный центр правительства Тюменской облапсти Тюменская область продолжает помогать мобилизованным бойцам

«Меня спросили о количестве снаряжения, которое мы передаём в подразделения. К сожалению, называть точные цифры нельзя. Чтобы был понятен объём, скажу одно: погрузка заняла два дня. Представители регионального оперативного штаба на связи с командирами наших подразделений, поэтому закупаем оборудование и амуницию по конкретным запросам», — пояснил тюменский губернатор.

Информационный центр правительства Тюменской облапсти По просьбам солдат…

В подразделения мобилизованным тюменцам отправили спальные мешки, туристические коврики, демисезонные костюмы, берцы, зимние сапоги, шапки, балаклавы, термобельё, дождевики, термосы, ножи, металлические карабины и тактические наушники.

Информационный центр правительства Тюменской облапсти Прочные зимние сапоги ля военнослужащих

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо областного финансирования, в помощь мобилизованным тюменцам идёт денежный вклад жителей региона. В Тюменской области с начала акции «100 миллионов для Победы» собрали 19 млн рублей. Свой финансовый вклад в течение месяца внесли более 90 организаций и более 1300 человек.