Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Американские интернет-пользователи раскритиковали заявление аналитика MSNBC Джейсона Джонсона о том, что промежуточные выборы в штате Джорджия, США, могут быть «не честными и не справедливыми» в силу якобы слабого законодательства штата.

Whitehouse.archives.gov Выборы в США

За несколько часов до закрытия избирательных участков, Джонсон заявил в эфире программы «Дедлайн: Белый дом», что закон губернатора-республиканца Брайана Кемпа о безопасности избирателей на самом деле якобы «подавляет избирателей» и поэтому нельзя считать выборы «честными» или «справедливыми».

«Уровень подавления избирателей превосходит все то, что мы видели в 2018 году. Так что я думаю, что это полностью зависит от ситуации. Явка молодежи была на уровне, которого мы не ожидали. Демократы чувствуют себя уверенно, республиканцы, с которыми я разговаривал, чувствуют себя уверенно. Но мы не можем сказать, что это честные и справедливые выборы, потому что «отрицатели выборов» приняли слишком много законов, чтобы помешать людям выразить свое мнение», — сказал Джонсон.

Интернет-пользователи немедленно раскритиковали Джонсона, отметив, что именно он ведет себя как «отрицатель выборов».

Журналист Гленн Гринвальд написал: «MSNBC уже выпускает в эфир своих экспертов, которые ставят под сомнение результаты сегодняшних выборов. Разве это не угрожает демократии или что-то в этом роде?».

«У нас появился первый отрицатель выборов от демпартии на MSNBC. Не могу поверить, что это заняло столько времени. Переход от вопроса о выборах к вопросу о незаконности выборов в 2022 году будет нелегким», — написал в Твиттере радиоведущий Клэй Трэвис.

«Впадаешь в отрицание, чувак», — пошутила президент The Lafayette Эллен Кармайкл.

Ветеран морской пехоты Джесси Келли написал: «Хиллари Клинтон и выборы 2016 года — вот что положило начало ужесточению законов. Это демпартия первой кричала: 'Выборы украдены. Российское вмешательство. Не мой президент». Теперь каждые выборы, которые они проигрывают, считаются нелегитимными, а каждые, которые они выигрывают, — самыми безопасными в истории».

«Не только отрицатель выборов, но и отрицатель явки избирателей! По крайней мере, подождите, пока ваша партия проиграет, прежде чем делать заявления без фактов», — написала консервативный комментатор Рита Панахи.

В свою очередь ведущий MSNBC Мехди Хасан защитил Джонсона, заявив, что тот всего лишь «указал на очевидное подавление избирателей», что якобы отличается от отрицания выборов.

«Я знаю, что правые отчаянно пытаются назвать либералов «отрицателями выборов», но для любого добросовестного деятеля существует огромная разница между указанием на очевидное подавление избирателей и утверждением, что другая страна подменила выборы!» — написал Хасан в Твиттере.

Отметим, что комментарии Джонсона о неком подавлении инициативы избирателей кажутся особенно ошибочными, если учитывать данные о том, что в штате Джорджия был зафиксирован рекордный уровень явки на досрочное голосование.