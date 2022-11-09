Москва, 9 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Отношение иностранцев к российским артистам и в целом культуре очень трепетное. Об этом рассказал главный дирижер возрожденного Государственного Кремлевского оркестра Константин Чудовский в интервью для «Известий».

Василий Иванов ИА REGNUM В ожидании жеста дирижера

Как признался Чуковский, во время его работы за границей нередко бывали случаи, когда сольные партии исполнялись музыкантами Грузии, Армении, б. УССР, и, при этом, никакого конфликта в отношениях не было. «Все разговоры о политике сразу прекращались, потому что задача музыки — объединять. На сцене все равны», — добавил артист.

Помимо этого, дирижер отметил, что российские артисты часто пытаются поразить иностранных коллег своим голосом на первой же репетиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский дирижер Владимир Спиваков покинул пост художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Кольмаре (Франция). Спиваков занимал эту должность с 1995 года.