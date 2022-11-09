Джакарта, 9 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Американская актриса Энн Хэтэуэй примет участие в саммите «Деловой двадцатки» (B20) на Бали 13–14 ноября 2022 года, сообщает Kompas.

U. S. Department of State Саммит G20 в Индонезии

Актриса выступит на сессии под названием «Ускорение экономических преобразований и инклюзивный рост производительности».

Кроме Энн Хэтэуэй, на саммите B20 также будет представлен ряд руководителей транснациональных компаний, а именно генеральный директор, соучредитель и председатель Grab Энтони Тан, генеральный директор Telefonica Brazil Кристиан Гебара, директор Eagle Crown technology Элвин Сариаатмаджа, председатель Hi-Tech Group Дип Капурия и соучредитель SES и Loral-Teleport Europe Кэндис Джонсон.

Планируется, что они выступят с докладами на сессии под названием «Использование возможностей инноваций для будущего экономического роста».

Напомним, саммит глав государств G20 состоится на Бали 15–16 ноября 2022 года.