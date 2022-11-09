Калининград, , 12:36 — REGNUM Бывший министр транспорта Пермского края Николай Уханов возглавил дорожный комитет мэрии Калининграда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Калининград Георгий Долгопский

Чиновник приступил к работе 7 ноября. Чиновник рассказал корреспондентам «Коммерсантъ-Прикамье», что его звали и в Москву, но Калининград оказался оперативнее: «Но калининградцы оказались оперативнее. Мне позвонил глава города и пригласил. Дали квартиру».

Главной целью новый руководитель комитета выделили задачу по развитию дорожной инфраструктуры в Калининграде. Отмечается, что годовой бюджет на эти цели составит около 4,5 миллиарда рублей.

Напомним, бывший руководитель комитета дорожно-транспортного развития администрации Калининграда Сергей Гулевских ушёл с поста в середине октября. После этого обязанности председателя исполнял его заместитель Павел Шабанов.