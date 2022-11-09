Москва, 9 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В России хотели бы открыть свой бизнес 23% сограждан, это на 8% меньше, чем в 1992 году и на 11%, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Малый бизнес

Каждый второй респондент (50%) заявил, ничего не делает для открытия своего дела, а треть (34%) подумывает начать что-то делать в ближайшее время.

В настоящее время каждый десятый опрошенный имеет свой бизнес (10%), за 30 лет показатель увеличился в три раза (в 1992 году — 3%).

При этом заметно выросла доля тех, кто не хочет заниматься бизнесом: если в 1992 г. таковых было 47%, то в 2022 году — 65%, в 2016 г. показатель составлял 60%.

Опрос по телефону проведен 29 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ресторанный бизнес жители России рассматривают как наиболее подходящий для открытия собственного дела.

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