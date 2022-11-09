Калуга, 9 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Стратегия развития туристической отрасли до 2030 года и её основные тренды в виде мастер-планов территорий, активное привлечение инвестиций и дальнейшая цифровизации отрасли разработана в Калужской области. О целях и задачах стратегии регионального туризма говорили 8 ноября на конференции по теме «Перспективы развития инвестиционно-туристического направления на территории муниципальных районов и городских округов», которая состоялась 8 ноября в Калуге. В работе конференции приняли участие главы администраций районов и городских округов, инвесторы в сфере туризма, представители профильных ведомств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Агентство по развитию туризма Калужский области Подписание соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта «Экопарк Милятино»

На встрече была актуализирована информация по площадкам и объектам в муниципалитетах, состоялись презентации новых проектов и мастер-планы развития территорий, обсуждались возможные пути реализации проектов на территории районов области. В рамках конференции состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации на территории Калужской области инвестиционного проекта «Экопарк Милятино» между Агентством по развитию туризма Калужской области, администрацией Барятинского района и инвестором проекта.

Глава регионального Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина заявила, что в области создан уникальный инвестиционный климат, институты развития осуществляют поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, в том числе в сфере туризма.

«Агентство работает со всеми потенциальными инвесторами — по подбору участков, по поиску соинвесторов и получению субсидий, по созданию бизнес-планов. Мы сопровождаем десятки проектов и надеюсь, что наши совместные усилия приведут к их успешному развитию», — отметила Татьяна Каледина.

Инвесторы в сфере туризма представили на конференции проекты, которые успешно стартовали в сезоне 2022 года. Среди них — глэмпинг «На краю земли» в Козельском районе, фито отель «Лаванда» в Дзержинском районе, проект «Лето на Оке», который летом 2021 года запустил первый межрегиональный водный маршрут Калуга — Поленово. Кроме того, представителям муниципалитетов были представлены проекты, требующие подбора инвестиционных площадок — проект загородного клуба «Экосфера», проект эко-деревни «Отдых и точка» и глэмпинга «Краски природы». И хотя интерес инвесторов традиционно вызывают участки, расположенные ближе к Москве, хорошая инфраструктура даже в отдаленном районе оказывается решающим аргументом при выборе площадки под проект.