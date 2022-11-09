Находка, Приморский край, , 12:26 — REGNUM В Находке в квартире дома по улице Ливадийской обнаружены тела 84-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Наручники Sledcom.ru

Читайте также: Супругу пропавшей рязанки предъявлено обвинение в убийстве

Убийство, совершенное в условиях неочевидности, раскрыто оперативно. Подозреваемый задержан, им оказался 42-летний местный житель.

По версии следствия, с июля по сентябрь фигурант работал у супругов разнорабочим. Утром 7 ноября, он, зная о наличии у потерпевших денежных накоплений, проник в их квартиру с целью убийства и завладения имуществом пенсионеров. В качестве орудия преступления подозреваемый использовал поводок и кувалду.

На преступление мужчина решился из-за долгов компании, предоставляющей услуги займа. Одежду в которой он совершил убийства, спрятал на чердаке своего дома.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение в убийстве супруги предъявлено жителю Рязани.