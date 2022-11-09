Москва, , 12:04 — REGNUM Агрегатор «Кино Mail.ru» составил рейтинг самых популярных российских сериалов 2022 года. Информация была опубликована 9 ноября на сайте сервиса.

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Как отметили аналитики, список составлялся на основе оценок, которые постоянные пользователи «Кино Mail.ru» выставляли проектам с 1 января 2022 года. Первое место в списке из 25 шоу, получив 8.0 баллов, занял сериал «Художник», над созданием которого работал режиссёр Тимур Алпатов.

В топ-5 также вошли «Начальник разведки» (7.9 баллов), «Нулевой пациент» (7.7), «И снова здравствуйте» (7.6) и «Капельник» (7.5). Во вторую часть топ-10 попали проекты «Оффлайн» (7.3), «Идентификация» (7.3), «Почка» (7.2), «Обоюдное согласие» (7.1), «Химера» (7.1).

Напомним, премьера сериала «Художник» состоялась 8 сентября 2022 года на сайте онлайн-кинотеатра Premier. Действие шоу происходит в Москве 1944 года. По сюжету, в столице происходит серия кровавых ограблений, на месте преступлений находят портреты убитых, из-за чего главарь банды получает прозвище «Художник».

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